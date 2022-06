Der Future Markets Research Tank hat einen Marktkommentar zu PlantX (CSE: VEGA, FRA: WNT1) veröffentlicht, einem aufstrebenden, technologieorientierten Marktführer beim pflanzenbasierten Lifestyle-E-Commerce. Um den vollständigen Bericht zu lesen, klicken Sie hier, oder folgen Sie dem Link: https://bit.ly/3H5nKwW

Wichtigste Erkenntnisse:

Der Onlinehandel wird schrittweise zur bevorzugten Art des Einkaufens. Trotz eines Rückgangs der Verbraucherausgaben in den letzten Monaten haben einige Regionen erst vor kurzem damit begonnen, den Onlinehandel zu entdecken. Das bedeutet, dass sich der Markt bald erholen wird, da der Onlinehandel aufgrund seiner Vorteile von immer mehr Verbrauchern bevorzugt wird.

Als eines der führenden Unternehmen bei der Förderung und dem Vertrieb von Produkten auf Pflanzenbasis könnte PlantX von diesem erwarteten Wachstum erheblich profitieren. Da das Segment der pflanzenbasierten Produkte noch in den Kinderschuhen steckt, müssen sich junge Unternehmen, die in dieser Branche Wachstumschancen ausloten, auf eine lange Anlaufphase einstellen.

PlantX ist in einer einzigartigen Position, um von der raschen Expansion dieser Branche zu profitieren, indem es seine Produktkategorien schrittweise erweitert. Mit seinem wachsenden Kundenstamm entwickelt sich das Unternehmen zügig zu einer führenden Marke für Produkte auf pflanzlicher Basis. Im Zuge der Verstärkung seiner Online- und internationalen Präsenz werden sich noch profitable Perspektiven ergeben.

Vor dem Hintergrund des bisher erzielten beeindruckenden Wachstums und des umfangreichen digitalen Ökosystems, das PlantX aufgebaut hat, ist das Unternehmen ein vielversprechender, aufstrebender technologiegestützter Marktführer bei Lifestyle- und pflanzenbasierten Produkten. Wenn es PlantX gelingt, schrittweise auf ein schlankes Betriebsmodell umzusteigen und stärker auf Rentabilität hinzuarbeiten wie in einer kürzlich veröffentlichten Mitteilung angekündigt wurde, könnte das Unternehmen große Erfolge erzielen und wäre wahrscheinlich gut aufgestellt, um Investoren zu belohnen.

FMRT kommentiert:

"Die heutige Gesellschaft wird immer mehr von den wachsenden E-Commerce-Trends und der rasant zunehmenden Verbreitung pflanzenbasierter Ernährungsgewohnheiten geprägt. Da sich der Markt kontinuierlich entwickelt und weitere Technologien auf den Markt kommen werden, stoßen wir in diesen Segmenten auf immer mehr interessante Akteure. In diesem Beitrag stellen wir mehrere führende Unternehmen in diesem Bereich vor und beleuchten dabei insbesondere PlantX. Wir hoffen, dass diese Informationen dazu beitragen werden, die Risiken und Chancen des Bereichs zu bewerten."

