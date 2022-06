HIAG Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Konferenz/Sonstiges

HIAG «Capital Market Day '22» am 27. September 2022



10.06.2022 / 07:01



Save-the-Date Basel, 10. Juni 2022 - HIAG wird am 27. September 2022 auf ihrem Areal in Niederhasli erstmals einen «Capital Market Day» durchführen. Anlässlich des «Capital Market Day» wird Ihnen das Management das Geschäftsmodell von HIAG erläutern und auf die Strategieumsetzung eingehen. Spezialistinnen und Spezialisten von HIAG präsentieren Ihnen im Anschluss die zentralen Geschäftsfelder Arealentwicklung, Portfolio-/Assetmanagement und Transaktionen sowie die Nachhaltigkeits-Roadmap. Weiter lernen Sie an einer Führung auf dem Areal in Niederhasli ein für HIAG exemplarisches Projekt kennen. Den Abschluss des «Capital Market Day» bilden eine Q&A-Session und ein Stehlunch mit der Gelegenheit zu individuellen Gesprächen. Bitte reservieren Sie sich Dienstag, 27. September 2022, zwischen 9.00 und 14.30 Uhr für den HIAG «Capital Market Day». Eine persönliche Einladung mit Detailprogramm werden Sie Mitte August 2022 erhalten. Ihre Teilnahme würde uns sehr freuen. Freundliche Grüsse Marco Feusi

Chief Executive Officer

T +41 61 606 55 00

marco.feusi@hiag.com Rico Müller

Chief Financial Officer

T +41 61 606 55 00

rico.mueller@hiag.com HIAG Immobilien Holding AG

Aeschenplatz 7

4052 Basel

T +41 61 606 55 00

www.hiag.com Unternehmenskalender 26. August 2022 Veröffentlichung Halbjahresbericht 2022 27. September 2022 HIAG Capital Market Day 14. März 2023 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2022 27. April 2023 Ordentliche Generalversammlung Über HIAG

HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Gesamtwert von CHF 1.8 Mrd. Gemessen an der Gesamtfläche des Immobilienportfolios von 2.6 Mio. m² besitzt HIAG mit einer Fläche von rund 810'000 m² eine herausragende Entwicklungspipeline mit über 60 Projekten und einem erwarteten Investitionsvolumen von rund CHF 2.98 Mrd. Das Portfolio umfasst 44 Areale mit gut erschlossenen Büro-, Gewerbe- und Logistikimmobilien sowie ausgewählten Wohnobjekten in zukunftsorientierten Wachstumsregionen der Deutsch- und Westschweiz. Mit der Immobilienbewirtschaftung erzielt HIAG stabile Mieterträge und schafft mit einem aktiven Portfoliomanagement und der Entwicklung attraktiver Destinationen langfristiges Wertsteigerungspotenzial.

Ende der Medienmitteilungen