"Die Pandemie hat die ganz Branche getroffen. Wir können aber durch die Neueröffnung und das Netzwerk innerhalb von Hyatt auf gute Talente zurückgreifen."von Patrick Gunti Moneycab.com: Frau Brünn, im April 2021 eröffnete das Hyatt Regency in «The Circle» am Flughafen Zürich, im Dezember 2021 folgte das Hyatt Place. Wie unterscheiden sich die beiden Häuser? Ines Brünn: Das Hyatt Place Zurich Airport The Circle bietet Gästen ein unkompliziertes Hotelerlebnis mit allen wesentlichen Annehmlichkeiten, rund um die Uhr (24/7 Conveniences)...

Den vollständigen Artikel lesen ...