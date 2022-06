Sie kommen hierher, um zu relaxen. Egal ob Schauspielstar oder Modezar - viele Prominente haben in den Hamptons Häuser. Obwohl der Ausdruck Haus hier untertrieben ist - es sind eher luxuriöse Villen, die sich wie Perlen an einer Kette der Küste entlang aufreihen. Was die Promis wie Scarlett Johansson, Sarah Jessica Parker, Steven Spielberg, Calvin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...