Belastet durch schwache US-Vorgaben dürfte auch der DAX mit einem Abschlag in den letzten Handelstag der Woche starten. Der Broker IG taxiert den Leitindex am Freitag rund zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn 0,8 Prozent tiefer auf 14.083 Punkte. Damit würde er wieder unter die 50-Tage-Linie zurückfallen.Inflationsangst war auch das Hauptthema in New York. Die rekordhohe Teuerungsrate fernab der Komfortzone der Notenbanken hatte zuvor bereits die Europäischen Zentralbank (EZB) zur Ankündigung der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...