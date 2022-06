HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat GFT Technologies bei unverändertem 48-Euro-Kursziel von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Nach der zuletzt außerordentlich guten Kursentwicklung mit dem Rekord im Juni sei eine Pause angebracht, schrieb Analyst Wolfgang Specht in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aus einem Bewertungsabschlag sei inzwischen eine Prämie geworden. Zudem sieht Specht Nachfragerisiken ab 2023./ag/tih



