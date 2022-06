Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Die Europäische Zentralbank hat mit ihrem Fahrplan zur bevorstehenden Zinswende die Anleger verunsichert. Am Donnerstag war der Dax 1,7 Prozent tiefer bei 14.198 Punkten aus dem Handel gegangen. An der Wall Street ging es ebenfalls deutlich bergab. Zins- und Inflationssorgen belasteten auch hier die Stimmung.

