Das Stahlgeschäft und der mögliche Börsengang der Wasserstoff-Tochter Nucera bestimmen bei Thyssenkrupp seit Monaten die Schlagzeilen. Doch der Mischkonzern hat mehr zu bieten. Gerade bei der Marinesparte Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) lief es zuletzt wieder deutlich besser. Nun soll sogar ein Zukauf getätigt werden.So will TKMS offenbar die Werft in Wismar von der insolventen MV Werften-Gruppe übernehmen. Statt Frachtern und Kreuzfahrtschiffen sollen in Wismar künftig U-Boote für die Marine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...