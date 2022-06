Die Verkehrsbehörde der USA untersucht mehr als 100 Fälle, in denen Teslas "Autopilot" in Auffahrunfälle verwickelt war - teils mit Einsatzfahrzeugen wie Krankenwagen oder Feuerwehr. Dazu sollen auch zusätzlich Daten herangezogen werden. Die US-Verkehrsbehörde hat ihre Untersuchung von Teslas Fahrassistenzsystem "Autopilot" nach einer Reihe von Auffahrunfällen ausgeweitet. Seit Aufnahme der Ermittlungen im August stellte sie sechs weitere Zwischenfälle fest, bei denen Teslas mit eingeschaltetem "Autopilot"-System auf am Straßenrand parkende Einsatzfahrzeuge auffuhren. Ursprünglich ging es um elf solcher Unfälle. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...