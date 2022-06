Der Run auf Amazon an der Börse ist gestoppt: Die Aktie konnte sich auch am Donnerstag dem schwachen Marktumfeld nicht entziehen und verlor 4,2 Prozent auf 116,15 Dollar. Zehn Prozent der zuletzt verbuchten Kursgewinne sind damit schon wieder verschwunden. Für schlechte Stimmung sorgte eine Studie von Goldman Sachs.Goldman-Sachs-Analyst Eric Sheridan hat das Kursziel für Amazon von 185 auf 170 Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen.Sheridan reduzierte in einer am Freitag vorliegenden ...

