Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Wie erwartet wird die EZB die Zinssätze in diesem Jahr wieder in den positiven Bereich bringen, so Lale Akoner, Global Capital Markets Strategist bei BNY Mellon Investment Management.Nach acht Jahren negativer Zinsen und QE beende die EZB damit eine Ära. Sie habe angekündigt, die Zinsen im Juli um 25 Basispunkte anzuheben und im September möglicherweise um 50 weitere Basispunkte zu erhöhen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...