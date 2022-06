Semperit hat die Nordamerika-Zentrale sowie die neue Produktionsstätte für Gummidichtungen in den USA feierlich eröffnet. "Wir sind davon überzeugt, dass die Investition in das weitere Wachstum der Semperit-Gruppe in der größten Wirtschaftsregion der Welt ein entscheidendes Erfolgskriterium für unsere Zukunft darstellen wird und fokussieren auf einen marktorientierten Ansatz, stärkere Anwendungsorientierung sowie schnellere Produktentwicklung", sagt CEO Karl Haider anlässlich des Festakts. Im Sinne des strategischen Leitmotivs der Kundennähe hatte der Semperit-Vorstand vor zwei Jahren entschieden, rund 10 Mio. Dollar (9,4 Mio. EUR) in die Errichtung zweier neuer Produktionslinien sowie die Verlegung des vormaligen ...

