Berlin (ots) -Endlich wieder Erlangen! Nach vier Jahren ist Story House Egmont mit seinen Imprints Egmont Comic Collection, Egmont Ehapa Media und dem neuen Kindercomic-Label Egmont BÄNG! Comics wieder auf dem größten und wichtigsten Comicfestival im deutschen Raum vertreten, um sein neues Programm sowie exklusive Novitäten zu präsentieren.Zusätzlich werden folgende Zeichner, Autoren und Übersetzer an unserem Stand auf dem Schlossplatz in Erlangen zu Gast sein:Ralf König, einer der erfolgreichsten Comic-Zeichner Deutschlands, präsentiert seinen Bestseller "Zarter Schmelz" (https://www.egmont-shop.de/zarter-schmelz-eine-hommage-von-ralf-konig---gebundene-ausgabe/), die fünfte Lucky Luke-Hommage. Neben dem regulären Album wird es außerdem eine limitierte Vorzugsausgabe (https://www.egmont-shop.de/zarter-schmelz-eine-hommage-von-ralf-konig-vorzugsausgabe/) im Großformat mit signiertem Print, einem umfangreichen Making-Off sowie einer kleinen Bonusstory geben. Seine humorvolle und queere Hommage ist in diesem Jahr für den Max-und-Moritz-Preis des Salons nominiert, die wichtigste Auszeichnung für grafische Literatur im deutschsprachigen Raum des Salons.Auch der Berliner Comickünstler Mawil, Schöpfer der dritten Lucky Luke-Hommage "Lucky Luke sattelt um" (https://www.egmont-shop.de/lucky-luke-sattelt-um-gebundene-ausgabe/), wird bei uns zu Gast sein. Zusätzlich veranstaltet der Salon mit beiden Künstlern am Donnerstag, dem 16. Juni ab 20:30 im Kulturzentrum E-Werk (https://www.comic-salon.de/de/lucky-luke-sattelt-um-zarter-schmelz-zwei-lucky-luke-hommagen) eine Lesung ihrer beiden Hommagen.Erstmals zu Gast auf dem Internationalen Comic-Salon Erlangen ist der französische Comickünstler Philippe Fenech. Gemeinsam mit Jean Bastide ist er der Zeichner des Kinderbuch-Bestsellers "Idefix und die Unbeugsamen (https://www.egmont-shop.de/idefix-und-die-unbeugsamen-01/)", der die Geschichten von Asterix und Obelix treuem Gefährten Idefix erzählt, bevor er auf die beiden Gallier traf.Außerdem freuen wir uns auch auf die deutschen Disney-Zeichner Ulrich Schröder, Schöpfer des Covers des Goofy-Jubiläumsbandes "90 Jahre Chaos" (https://www.egmont-shop.de/90-jahre-goofy/), und Jan Gulbransson sowie die italienischen Disney-Künstler Silvio Camboni mit seinem Hommage-Band "Micky in der alten Welt", (https://www.egmont-shop.de/micky-in-der-alten-welt/) und Andrea Freccero, welcher zahlreiche Cover und Titelstories der erfolgreichen "Lustigen Taschenbücher (https://www.egmont-shop.de/comics/lustiges-taschenbuch/)" kreiert.Ebenfalls vor Ort sein werden die Comic-Experten Horst Berner und Volker Hamann und präsentieren "Das große Lucky Luke-Lexikon", (https://www.egmont-shop.de/das-grosse-lucky-luke-lexikon/) in denen sie alle Fakten, Daten und Hintergründe aus 75 Jahren Lucky Luke-Geschichte gesammelt haben. Und auch der fränkische Kabarettist und Mundart-Übersetzer Stefan "Das Eich" Eichner bringt den allerersten Asterix auf Oberfränkisch mit: "Dunnerkeil" (https://www.egmont.de/pressemitteilungen/asterix-abenteuer-erstmals-fuer-oberfranken-stefan-das-eich-eichner-uebersetzt-den-comic-klassiker-fuer-die-region/)!Besuchen Sie uns und unsere Künstler an unserem Stand 6 im Messezelt A auf dem Schlossplatz in Erlangen! Nähere Informationen zum Comic Salon Erlangen finden Sie auf: www.comic-salon.de