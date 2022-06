Am Kryptomarkt jagt ein Ausbruchsversuch den nächsten - bislang jedoch erfolglos. Bevor der große Befreiungsschlag gelingt, könnte es erst noch eine Etage tiefer gehen.Die Lage am Kryptomarkt bleibt angespannt und kaum berechenbar. Zwar hat der Bitcoin seine historische Verlustserie von neun Wochen mit fallenden Kursen in Folge zwischenzeitlich beenden und in der Vorwoche unter dem Strich rund 1,5 Prozent zulegen können. Die Freude darüber währte allerdings nur kurz. Auf einen kräftigen Freudensprung ...

