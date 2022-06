HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Aareal Bank kurz vor Ablauf der verlängerten Angebotsfrist im Zuge der Übernahme durch die Finanzinvestoren Advent und Centerbridge von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Das Bieterkonsortium Atlantic BidCo habe sich bereits knapp 75 Prozent der Stimmrechte gesichert, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit steigenden Zinsen, der hohen Inflation und dem schwächeren Konjunkturumfeld werde der Gegenwind größer für den Immobilienfinanzierer. Das bisherige Kursziel von 35,10 Euro blieb bestehen./tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2022 / 08:15 / MESZ

ISIN: DE0005408116

