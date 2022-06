Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) -Machen wir es auf die spanische Art!Sommer, Sonne, Urlaubszeit - jetzt sind Köstlichkeiten aus beliebten europäischen Urlaubsländern in der heimischen Gastronomie wieder sehr gefragt. Vor allem spanische Spezialitäten werden von den sommerhungrigen Gästen in Deutschland geschätzt.Eine Zutat darf in der beliebten iberischen Küche nie fehlen: Europäisches Olivenöl kann für eine Vielzahl von Zubereitungsarten verwendet werden. Allein in Spanien, dem größten Olivenölproduzenten der Welt, gibt es 200 verschiedene Sorten und eine Vielzahl von Techniken, von denen sich deutsche Gastronomen inspirieren lassen können.Ob beim Einlegen, Schmoren, Marinieren, Dünsten, Braten oder Sautieren - der Genuss von Olivenöl aus Europa ist eine Begegnung mit einem Geschmacksuniversum voller Feinheiten und Nuancen, die sich durch verschiedenste Techniken betonen lassen. Küchenchef und Gastro-Coach Thomas Behrens ist sich dessen wohl bewusst: "Hier in Deutschland schöpfen wir das Potenzial der Verwendung von Olivenölen nicht voll aus. Denn durch die unterschiedlichen Verwendungsmöglichkeiten von Olivenölen können die Aromen viel authentischer in Szene gesetzt werden. Das kommt auch bei den Gästen immer gut an."Die ideale Zubereitungsmethode, -art und -sorte ist entscheidendThomas Behrens hat verschiedene Rezepte mit Olivenölen aus Europa kreiert, bei denen er auf unterschiedliche Aspekte geachtet hat: "Die Auswahl der richtigen Sorten und Varianten spielt eine ebenso große Rolle wie die Art der Zubereitung. Die Wahl des richtigen Olivenöls sollte daher am besten bei der Zubereitung des jeweiligen Rezepts erfolgen, damit das Geschmacksspiel voll zur Geltung kommt."Jede der vier beliebtesten europäischen Olivenölsorten hat ihre spezifischen Vorteile.- Die Öle der Sorte Arbequina zeichnen sich durch ihren fruchtigen Duft nach Oliven und anderen Früchten wie Apfel, Banane oder Mandel aus.- Die Sorte Cornicabra zeichnet sich durch aromatische Noten von Oliven und anderen Früchten aus, unter denen der Apfel hervorsticht.- Der Geschmack der Sorte Hojiblanca ist zu Beginn sehr fruchtig und komplex. Zu den markantesten Noten gehören frisch geschnittenes Gras, grüne Mandeln, Artischocken und aromatische Pflanzen.- Picual wird aufgrund seines hohen Gehalts an Polyphenolen und Ölsäure wegen seiner hohen Stabilität sehr geschätzt. Aus organoleptischer Sicht haben sie viel Geschmack und aromatische Noten von Olivenblättern, sind leicht würzig und bitter.Der Inhalt dieser Werbekampagne gibt ausschließlich die Meinung des Autors wieder und liegt in dessen alleiniger Verantwortung. Die Europäische Kommission und die Exekutivagentur für Verbraucher, Gesundheit, Landwirtschaft und Lebensmittel (CHAFEA) übernehmen keine Verantwortung für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1835957/Olive_Oils_From_Spain.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1835958/Olive_Oils_From_Spain_Logo.jpgPressekontakt:Cristina Hernández Ortiz,(cristina.hernandez@havas.com) +34 649 40 25 12Original-Content von: OLIVE OILS FROM SPAIN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130865/5244374