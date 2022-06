Mit seinem Wagniskapitalfonds Planet A investiert Fridtjof Detzner nur in Startups, wenn diese nachweislich kein Greenwashing betreiben. Im Podcast erzählt er uns, warum ihm das so wichtig ist. In dieser Episode überlassen wir wieder einmal Marlis Jahnke und Heidrun Twesten vom Equalizer-Podcast das Mikrofon. Die beiden erfahrenen Entrepreneure wollen mit ihrem Podcast Frauen motivieren, zu gründen und den Schritt ins Unternehmer:innentum zu wagen. Diesmal ist Fridtjof Detzner von Planet A Ventures ihr Gast. Planet A investiert in Startups. Allerdings nur dann, wenn diese ...

