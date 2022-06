München (ots) -LEONINE Studios produziert für den FC Bayern die exklusive 8-teilige Serie zur zweiten Auflage des FC BAYERN WORLD SQUAD, bei dem Nachwuchsfußballer aus der ganzen Welt ihrem Traum näherkommen, eines Tages Profi zu werden. LEONINE Studios begleitet die komplette Reise der Jugendspieler vom Training über den Auswahlprozess bis hin zum Spiel gegen den Nachwuchs des FC Bayern. Ausführende Produktionsfirma ist das zu LEONINE Studios gehörende Produktionsunternehmen i&u TV, das die Serie in Zusammenarbeit mit dem FC Bayern und dessen Partner Volkswagen produziert.Am 6. Juni brachen die ausgewählten Talente zu einer neuntägigen Reise nach Brasilien auf, um in Rio de Janeiro unter anderem gegen die U19 von CR Flamengo und Vasco da Gama zu spielen. Der deutsche Rekordmeister bietet mit seinem Partner Volkswagen in diesem Jahr insgesamt 20 Nachwuchsfußballern aus 17 Ländern die Chance, sich in den kommenden Monaten unter Anleitung von professionellen FC Bayern-Coaches weiterzuentwickeln.Hasan Salihamidzic, Sportvorstand des FC Bayern: "Wir freuen uns sehr über die vielen neuen Talente aus aller Welt. Das FC Bayern World Squad-Projekt ist eines der größten Scouting-Projekte in der Geschichte unseres Clubs und hat sich bereits in seinem ersten Jahr erfolgreich entwickelt. Es ist ein ausgezeichnetes Sprungbrett für Talente."Christian Meinberger, Chief Digital Officer der LEONINE Studios ergänzt: "Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit bei der Amazon Original Doku-Serie FC BAYERN - BEHIND THE LEGEND, die von LEONINEs Produktionsunternehmen W&B Television realisiert wurde, freuen wir uns sehr, darüber eine zweite Serie gemeinsam mit dem FC Bayern umzusetzen. Für die Nachwuchsfußballer geht es um die Chance auf einen Platz in einem der besten, bekanntesten und erfolgreichsten Fußballclubs der Welt. Dieses Ziel erfordert Einsatz und Ehrgeiz, bedeutet Freude genauso wie Enttäuschungen. Daraus entsteht eine bewegende Serie, die zeigt, was es heißt, den Weg zum Profifußball einzuschlagen."Andreas Jung, Marketingvorstand des FC Bayern: "Der FC Bayern und Volkswagen, der Kernpartner bei diesem internationalen Leuchtturmprojekt, wollen mit dem FC Bayern World Squad den globalen Fußball-Nachwuchs fördern, Spielern aus strukturschwachen Regionen eine Chance geben und insgesamt zum kulturellen Austausch anregen. Mit diesem weltweit einzigartigen Nachwuchsprojekt verdeutlicht der FC Bayern einmal mehr die Werte Vielfalt, Toleranz und Zusammenhalt."Jochen Sengpiehl, Chief Marketing Officer bei Volkswagen: "Der FC Bayern World Squad zeigt, dass der Fußball Barrieren überwindet und zusammenführt. Da uns die Förderungen von Talenten, die Vielfalt dieses Sportes und die Arbeit an der Zukunft besonders am Herzen liegen, ist Volkswagen bei der Fortsetzung des Projektes gerne und mit vollem Einsatz dabei."Insgesamt haben sich 2.604 Spieler aus 106 Nationen in kurzen Videos um einen der begehrten Kaderplätze beworben - fast vier Mal so viele wie im vergangenen Jahr, als es 654 aus 64 verschiedenen Ländern waren. Einzige Voraussetzung für die Teilnahme war das Geburtsjahr: 2004 oder 2005. Der Scouting- und Entscheidungsprozess wurde angeleitet vom einem professionellen Trainerteam um den ehemaligen Bayern-Kapitän und Weltmeister Klaus Augenthaler. Im vergangenen Jahr konnte sich José Mulato aus Kolumbien für einen Profivertrag empfehlen; aktuell spielt der Stürmer beim FC Dallas / North Texas FC - ein Musterbeispiel, wie Träume durch den FC Bayern World Squad wahr werden.Neben den sportlichen Aspekten ruht bei der Entwicklung der Talente ein besonderer Fokus auf Teambuilding und Kulturaustausch. Der Kader für die Reise nach Rio de Janeiro umfasst 19 Spieler plus drei Talente aus Brasilien, am Ende der Woche wird aber nur eines der drei lokalen Talente in den permanenten Kader des FC Bayern World Squad aufgenommen. Begleitet wird das gesamte Team von der FC Bayern Legende Zé Roberto. Untergebracht ist man in der Jugendakademie von CR Flamengo. Der Abschluss des FC Bayern World Squad ist für alle ausgewählten Talente ein Trainingslager in München. Dort bekommen die Nachwuchskicker die Chance, den FC Bayern noch genauer kennenzulernen und sich in einem Spiel mit der U19 des FC Bayern zu messen. Das Spiel findet am 16. Juli in der Allianz Arena statt.Die 8-teilige Serie wird im Herbst auf dem YouTube-Kanal und der Homepage des FC Bayern sowie ausgewählten internationalen Medien ausgestrahlt.Über LEONINE StudiosLEONINE Studios ist ein unabhängiges deutsches Medienunternehmen. Der Fokus liegt darauf, Zuschauer durch hochwertige Inhalte zu begeistern und Wegbegleiter für kreative Talente zu sein.Mit seinen drei Geschäftsbereichen LEONINE Production, LEONINE Distribution und LEONINE Licensing deckt das Medienunternehmen die gesamte Wertschöpfungskette des Bewegtbild-Marktes ab. LEONINE Studios produziert Spielfilme, Serien, TV-Shows, Entertainment-Formate, Infotainment-Formate, Content für Social Media Kanäle und koproduziert nationale und internationale Fiction-Formate. Hinter den Produktionsmarken von LEONINE Studios, zu denen Hyperbole, i&u TV, Madame Zheng Production, Odeon Fiction, SEO Entertainment, W&B Television und Wiedemann & Berg Film gehören, stehen preisgekrönte Produzenten und hervorragende kreative Talente. LEONINE Studios vermarktet eigenproduzierten und lizensierten Content in Kinos, auf digitalen Plattformen, im Home Entertainment und bei TV-Sendern. Das Unternehmen verfügt über eine marktführende Lizenzbibliothek mit Programmen aller Formate und Genres. 