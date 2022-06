Die OMV veröffentlichte heute ein Update zu dem Vorfall in der Raffinerie Schwechat. Wie berichtet, kam es am 3. Juni 2022 nach einem mechanischen Zwischenfall zu einem erheblichen Schaden an der Rohöldestillationsanlage. Diese Anlage bereitet den größten Teil des Rohöls in seine Bestandteile auf und damit für die Weiterverarbeitung in der Raffinerie vor.Derzeit sei die Dauer der Reparaturphase noch nicht abschätzbar. Für die Dauer der Reparatur wird die OMV ein neues Versorgungssystem etablieren, mit dem die von der OMV Raffinerie Schwechat betreuten Märkte versorgt werden können. Die OMV nutzt die Kapazitäten des Raffinerien-Verbunds im Konzern, um den Produktionsausfall in Schwechat zu kompensieren, um vorübergehend den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...