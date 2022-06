Die Aktie von Apple konnte sich dem Verkaufsdruck an der Wall Street am Donnerstag erneut nicht entziehen und ist rund 3,6 Prozent tiefer aus dem Handel gegangen. Für Anleger ist das aber kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Denn der Tech-Konzern erfüllt alle Kriterien, die laut Börsenguru Jim Cramer im aktuellen Umfeld wichtig sind.Angesichts der erneut aufflammenden Rezessionsangst und fallenden Aktienkursen wiederholte er in seiner CNBC-Show "Mad Money" am Donnerstag sein Mantra: Anleger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...