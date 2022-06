Das Photovoltaik-Kraftwerk mit 5,1 Megawatt Leistung entstand auf einer ehemaligen Kiesgrube in Heinsberg. Der Solarstrom wird den Anwohnern über ein Regionalstrom-Angebot zur Verfügung gestellt. Sunfarming plant weiterer solcher Projekte in der Region. Der LEE NRW fordert von der neuen Landesregierung in Düsseldorf, die Photovoltaik in einem "landesweit bislang noch nicht gekannten Ausmaß" zu nutzen.Sunfarming hat seinen ersten Solarpark mit 5,1 Megawatt auf einer ehemaligen Kiesgrube in Heinsberg fertiggestellt und in Betrieb genommen. Das Besondere an dem Photovoltaik-Kraftwerk: Erstmals hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...