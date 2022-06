Die Ölpreise sind auf dem besten Wege, neue Rekorde zu erreichen und die Linie bei 120 US-Dollar je Barrel hinter sich zu lassen. Das sind eigentlich hervorragende Nachrichten von BP, wo die Gewinne auf kurze Sicht nur so sprudeln dürften. Tatsächlich konnte die Aktie des britischen Unternehmens sich in den letzten Wochen und Monaten bereits deutlich im Kurs verbessern. Mittlerweile scheint die gute Laune sich aber abgekühlt zu haben.Trotz weiterer Verteuerungen beim Rohöl musste BP (GB0007980591) am Donnerstag leichte Kursverluste in Höhe von 0,53 ...

