Teamviewer-Aktionäre müssen heute eine schallende Ohrfeige einstecken. Mit einem Minus von rund drei Prozent muss die Aktie nämlich richtig Federn lassen. 12,19X verbilligt sich damit auf nur noch 12,19 EUR. Ist das der Beginn einer längeren Talfahrt?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Teamviewer-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können.

Kursverlauf von Teamviewer der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Teamviewer-Analyse einfach hier klicken.

Optimistische Anleger erhalten durch diesen Ausverkauf jetzt erst einmal einen Dämpfer. Da Teamviewer immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterstützung rutscht. Momentan beträgt der Abstand zum viel beachteten 4-Wochen-Tief noch rund fünf Prozent. Dieses wichtige Tief wurde bei 11,62 EUR gefunden. In den nächsten Sitzungen fällt also die Entscheidung.

Anleger, die bei Teamviewer schon immer auf ein Schnäppchen gewartet haben, sehe nun womöglich ihre Zeit gekommen. Immerhin bekommen sie einen kräftigen Discount. Wer der ganzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...