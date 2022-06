Köln (ots) -Gut ein Jahr vor der Landtagswahl in Bayern fällt die SPD im Freistaat unter die 10-Prozent-Marke. Im aktuellen RTL/ntv Trendbarometer kommt die SPD auf 9 Prozent Zustimmung. Damit rangieren die Sozialdemokraten knapp vor der AfD (7%) auf dem 4. Platz und fallen auf ein historisches Tief.Die CSU könnte mit 40 Prozent Zustimmung ihr Ergebnis der letzten Landtagswahl (2018: 37,2%) deutlich verbessern. Die Grünen kommen auf 20 Prozent und hätten damit ihr bestes Ergebnis in Bayern (LTW 2018: 16,6%).Die Freien Wähler liegen in der Politischen Stimmung mit 10 Prozent weiter auf dem dritten Platz. Auch die FDP wäre mit 6 Prozent der Wählerstimmen im Landtag vertreten. Dagegen scheitert derzeit Die Linke deutlich an der 5-Prozent-Hürde: mit 1 Prozent fällt sie noch einmal hinter ihr Ergebnis von 2018 (3,2%). Die sonstigen Parteien erreichen insgesamt 7 Prozent Zustimmung.Söder käme bei Direktwahl auf absolute MehrheitKönnten die Bayern den Ministerpräsidenten direkt wählen, würden sich 53 Prozent für Amtsinhaber und CSU-Chef Markus Söder entscheiden. Sein Herausforderer Ludwig Hartmann von den Grünen bekommt mit 11 Prozent deutlich weniger Zustimmung als seine Partei. SPD-Landes-Chef Florian von Brunn landet bei 6 Prozent. 30 Prozent der Wahlberechtigten würden sich für keinen der drei Kandidaten entscheiden.CSU und Grüne bei der Landeskompetenz vornBei der Frage, wer mit den Problemen in Bayern am besten fertig wird, landen CSU (38%) und Grüne (15%) auf den ersten Plätzen. Die sonstigen Parteien werden von 9 Prozent der Befragten genannt, Schlusslicht sind SPD (5%) und FDP (2%). Knapp ein Drittel (31%) der Wahlberechtigten traut keiner Partei zu, mit den Problemen des Freistaats fertig zu werden.Die Meldungen sind mit der Quellenangabe RTL/ntv Trendbarometer frei zur Veröffentlichung.Die Daten zur politischen Stimmung in Bayern wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag von RTL Deutschland vom 23. Mai bis 3. Juni 2022 erhoben. Datenbasis: 1.049 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 3 ProzentpunktePressekontakt:RTL DeutschlandDajana Pürstendajana.puersten@rtl.deTelefon: 0221 456-74101Ansprechpartner bei forsaDr. Peter MatuschekTelefon: 030 62882442Original-Content von: RTL News, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154530/5244573