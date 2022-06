Am deutschen Aktienmarkt geht es am Freitag weiter abwärts. Inflationssorgen und - damit einhergehend - die tags zuvor angekündigte Zinswende durch die Europäische Zentralbank (EZB) drücken auf die Stimmung der Anleger. Am Vormittag notieren nur vier Werte im Plus. Geht es jetzt bis auf diese Marke abwärts?Der DAX verliert aktuell 1,5 Prozent auf 13.989 Zähler und reißt damit die psychologisch wichtige Marke von 14.000 Punkte. Zuvor war der deutsche Leitindex bereits unter die 50-Tage-Linie gefallen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...