DocuSign verfehlt Erwartungen

Werbung



Der Konzern präsentierte Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Außerdem: Simulieren Sie mit unserem Open End Knock-out-Rechner verschiedene Kursentwicklungsszenarien



Das Unternehmen für cloudbasiertes Dokumenten- und Unterschriftsmanagement gewährte am späten Donnerstagabend Einblicke in das Zahlenwerk zum abgelaufenen ersten Quartal des aktuellen Geschäftsjahres. Während die Umsatzerlöse im Vorjahresvergleich um etwa 25 Prozent auf 588,7 Millionen US-Dollar gesteigert werden konnte, enttäuschte der Konzern beim Gewinn je Aktie. Insgesamt stand ein Gewinn von 0,38 US-Dollar je Aktie zu Buche. Analysten hatten hier jedoch mehr erwartet. Die Aktie verlor daraufhin im nachbörslichen Handel in Amerika über 20 Prozent. Erst kürzlich hatte das US-Unternehmen einen Deal mit Microsoft bekanntgegeben, welcher eine verstärkte Integration der Docusign-Software in die Microsoft-Produktwelt vorsieht.





Mit dem Open End Knock-out-Rechner von HSBC können Sie verschiedene Szenarien zur Kursentwicklung eines Open End Knock-out-Produkts simulieren. Geben Sie hierzu lediglich den von Ihnen erwarteten Kurs des Basiswerts und die erwartete Haltedauer ein. Zusätzlich können Sie bei Produkten, deren Basiswert eine Aktien ist, eine von Ihnen erwartete Dividendenausschüttung in die Simulation einbeziehen.

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?