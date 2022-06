Zillertal (ots) -Weltoffen, aber den Wurzeln treu - bis heute sind Tradition und Brauchtum im musikalischsten Tal der Welt tief verwurzelt, und werden von Generation zu Generation weitergegeben. Interessierte können zum Beispiel alte Handwerkskunst hautnah miterleben, wie etwa das Herstellen von Doggel oder die Federkiel-Stickerei. Kulinarische Gustostückerl gibt's obendrauf. Nicht nur in den unzähligen Berghütten und Restaurants vereint die Zillertaler Küche Tradition und Moderne, auch bei verschiedenen Veranstaltungen wird die hiesige Kochkunst geehrt. Selber mitmachen, oder doch einfach zuschauen, sich verwöhnen lassen und genießen können Liebhaber der Zillertaler Kochkunst zum Beispiel beim Schmankerlfest in Hippach, am 10. Juli.Musikveranstaltungen und Open AirsWer gute Stimmung sucht, ist im Tal der Musik genau richtig. Den Auftakt macht heuer Nik P. mit Band am 10. Juni mit Band in Fügen. Weniger Schlager, dafür mehr Volksmusik verspricht die Veranstaltungsreihe Hooo Ruck am Berg mit Erwin Aschenwald und seinen Mayrhofnern. Am 30. und 31. Juli laden die Zellberg Buam wieder zur Alpenparty in die Festhalle Fügen. Danach geht's Schlag auf Schlag. Am 6. August findet in Finkenberg das Open Air der Schürzenjäger statt. Ein emotionaler Abschied erwartet die Zillertaler Haderlumpen bei ihrem letzten großen Open Air am 12. und 13. August in Zell am Ziller. Die Jungen Zillertaler laden unter dem Motto "Megageil im JUZI-Style" am 20. August zum JUZI OpenAir nach Strass im Zillertal. Am 24. September findet in der Erlebnissennerei Zillertal in Mayrhofen noch das Herbstfest der Fetzig'n statt, und den Abschluss des heurigen Konzertreigens bildet das Hooo Ruck Fest, ebenfalls in der Erlebnissennerei in Mayrhofen, am 1. Oktober.Kultur und regionale Genüsse warten beim Theaterfestival Steudltenn und beim Stummer Schrei. Exzellente Produkte von höchster Qualität und aus nachhaltiger, regionaler Produktion gibt es nicht nur auf den Almen, Berghütten, Restaurants und Schaubetrieben im Zillertal, sondern auch bei den Bauernmärkten in Fügen, Zell, Gerlos und Mayrhofen.Kultur und Musikgenuss im Zillertal Weitere Infos und alle Termine (https://www.newsroom.pr/at/kultur-und-musikgenuss-im-zillertal-15921)Pressekontakt:Kathrin BaumannZillertal TourismusBundesstraße 27 d6262 Schlittersm: +43 664 5003302www.zillertal.atpresse@zillertal.atMag. Jennifer PlattnerProMediaBrunecker Str. 16020 Innsbruckt: +43 512 214004 - 17m: +43 664 5208373www.newsroom.prjennifer.plattner@pro.mediaOriginal-Content von: ProMedia Kommunikation GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132610/5244580