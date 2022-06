Calw (ots) -Die Marketingkampagne zu den goldenen Augenpads, einer Co-Creation mit Influencerin Farina Opoku, sowie das im September 2021 umgesetzte Influencer-Event der Naturkosmetikmarke ANNEMARIE BÖRLIND - Natural Beauty wurden in insgesamt drei Kategorien mit dem German Brand Award 2022 ausgezeichnet.In der Kategorie "Brand Communication/Influencer Marketing" wurde die Co-Creation mit Farina Opoku, auch bekannt als NovaLanaLove, gekürt. Die 360-Grad-Marketingkampagne zu den gemeinsam entwickelten goldenen Augenpads erhielt eine hohe Reichweite und trug zur Verjüngung der Marke bei. Gleich zwei Mal wurde das in 2021 umgesetzte Influencer-Event "The Black Forest is calling" ausgezeichnet - sowohl in der Kategorie "Excellence in Brand Strategy and Creation" als auch in "Brand Experience of the Year". Das Event ließ 16 Influencerinnen die Identität und Werte der Marke authentisch im Schwarzwald erleben.Der German Brand Award ist ein Branchenpreis für Markenführung, der seit 2016 von der Stiftung Rat für Formgebung jährlich in mehr als 60 Kategorien vergeben wird. Der Rat für Formgebung ist eine unabhängige und international agierende Institution, die Unternehmen darin unterstützt, Designkompetenz effizient zu kommunizieren.Bei der Preisverleihung am 09. Juni 2022 in Berlin nahm Katrin Stockinger, Head of Communication, die Auszeichnungen entgegen. "Es macht uns stolz, in drei Kategorien mit solch einem besonderen Award ausgezeichnet zu werden. Das bestätigt unsere konsequente und logische Markenführung, die nachhaltige Wirkung zeigt.", betont Katrin Stockinger.Über ANNEMARIE BÖRLIND:Das im Schwarzwald ansässige und produzierende Familienunternehmen Börlind wurde 1959 gegründet. Mittlerweile wird das Unternehmen von den Geschwistern Nicolas und Alicia Lindner, der dritten Generation, geführt. Börlind hat Nachhaltigkeit seit jeher fest in der Unternehmensphilosophie verankert und zählt zudem zu den führenden Naturkosmetikherstellern weltweit. Das Unternehmen beschäftigt über 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Pressekontakt:BÖRLIND GmbHKatrin StockingerHead of Communication+49 (0)7051 6000-971presse@boerlind.comOriginal-Content von: BÖRLIND GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109254/5244632