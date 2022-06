DJ Bundesrat stimmt Verordnung zu Anspruch auf Internetzugang zu

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesrat hat einer Verordnung der Bundesnetzagentur zugestimmt, die Mindestanforderungen für den Internetzugang festlegt. Bürgerinnen und Bürger, die bislang keinen ausreichenden Zugang zu Internet- oder Sprachkommunikationsdiensten hatten, erhalten damit laut Bundesrats-Pressestelle erstmals einen individuellen rechtlichen Anspruch. Ziel sei die wirtschaftliche und soziale Teilhabe für alle durch ein "digitales Auffangnetz".

Hintergrund ist den Angaben zufolge eine EU-Richtlinie, die den Bund zur so genannten Universaldienstgewährleistung verpflichtet. Zu ihrer Umsetzung regelt die Verordnung, die rückwirkend zum 1. Juni in Kraft tritt, Mindestanforderungen an Internetzugangs- sowie Sprachkommunikationsdienste: Die Unternehmen müssen Bandbreiten von mindestens 10,0 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) im Download beziehungsweise mindestens 1,7 Mbit/s im Upload leisten. Die Latenz - also Verzögerungszeit- darf höchstens 150,0 Millisekunden (ms) betragen.

In einer begleitenden Entschließung kritisierte der Bundesrat, dass die Verordnung den Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger an "schnelles Internet" nicht gerecht werde. Zur gleichberechtigten Teilhabe am digitalen Leben sei es unabdingbar, dass jedem Haushalt in Deutschland die bestmögliche Versorgung zuteil werde - auch im ländlichen Raum. Daher forderte der Bundesrat die Regierung auf, die Mindestversorgung vor dem Hintergrund der stetig steigenden technischen Anforderungen an Internetzugangs- und Sprachtelekommunikationsdienste zügig weiterzuentwickeln.

Erforderlich seien strengere Parameter und ein strafferes Verfahren zur Verpflichtung für die Unternehmen. Der Bundesrat bemängelte, dass vor allem in Mehrpersonenhaushalten die aktuellen Mindestversorgungsraten nicht ausreichten, um parallel aufkommende Bandbreitenbedarfe zum Beispiel beim Homeoffice oder bei der Nutzung digitaler Bildungsangebote zu decken. Eine Studie solle ermitteln, wie viele Haushalte vom Recht auf Versorgung mit Telekommunikationsdienstleistungen betroffen seien und wie viele Anschlüsse davon leitungsgebunden beziehungsweise mit drahtlosen Anschlusstechnologien realisiert werden könnten.

Dass der Bundesrat seine Blockadehaltung in letzter Sekunde aufgegeben hat, war überfällig", erklärte der Bundesverband Breitbandkommunikation (Breko). "Die Forderungen nach höheren Bandbreiten und Latenzanforderungen waren aus rechtlicher sowie aus technischer Sicht nicht begründbar." Das Recht auf Internet-Grundversorgung dürfe nun auch in der Umsetzung "nicht zur Glasfaser-Ausbaubremse werden". Um das zu verhindern, müsse die Bundesnetzagentur dafür sorgen, dass insbesondere in dünn besiedelten Gebieten und Einzellagen drahtlose Zugangstechnologien wie Mobilfunk und Satellitenkommunikation zur Anwendung kommen könnten.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 10, 2022 06:08 ET (10:08 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.