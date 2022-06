Der russische Finanzminister Anton Siluanow hat vor wenigen Tagen mitgeteilt: Fast 14 Milliarden Euro werden in diesem Jahr zusätzlich in Russlands Kriegskasse landen durch die Einnahmen aus dem russischen Energieverkauf. Erneut zeigt sich, dass - und dies sogar mit steigender Tendenz - insbesondere die EU und Deutschland die größten Kriegsfinanzierer Russlands sind. All das Gerede […]Der russische Finanzminister Anton Siluanow hat vor wenigen Tagen mitgeteilt: Fast 14 Milliarden Euro werden in diesem Jahr zusätzlich in Russlands Kriegskasse landen durch die Einnahmen aus dem russischen Energieverkauf. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...