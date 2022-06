Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Auf den ersten Blick brachte die Entscheidung des EZB-Rats keine große Überraschung: Das Netto-Kaufprogramm wird zügig beendet und die Zinswende für den 21. Juli mit einer moderaten Anhebung um 25 Basispunkte angekündigt, so die Analysten der Helaba.Weitere Zinsschritte würden kommen, der zweite bereits im September. Pressemitteilung und Pressekonferenz hätten aber auch eine bemerkenswerte Verschiebung der aktuellen Kräfteverhältnisse im EZB-Rat gezeigt. Die Tauben seien nun in der Defensive, die geldpolitischen Falken hätten offenbar deutlich an Einfluss gewonnen. Untermauert werde dies durch die erhöhten Inflationsprojektionen der EZB: Selbst die Schätzung für 2024 liege nun mit 2,1% leicht über dem EZB-Ziel - im März sei noch ein Wert von 1,9% erwartet worden. Die Prognosen für 2023 seien sogar massiv von 2,1% auf 3,5% angehoben worden. Für die September-Sitzung des EZB-Rats sei die Möglichkeit eines großen Zins schritts ins Spiel gebracht worden. ...

