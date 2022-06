Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wie schon in den Jahren nach der Finanzkrise haben Vertreter der FED auch nach dem Pandemie-Schock von 2020 gebetsmühlenartig von asymmetrischen Risiken gesprochen, nicht zuletzt auch wegen des so genannten "zero-lower-bound", so die Analysten der Helaba.Das Argument gehe so: "Weil wir die Leitzinsen nicht unter null senken können, ist an dieser Stelle unsere Handlungsfähigkeit eingeschränkt. Wertpapierkäufe sind nur ein unvollständiger Ersatz für Zinssenkungen. Nach oben ist hingegen viel Platz. Wir haben daher jede Menge Spielraum, die Geldpolitik zu straffen, wenn es irgendwann erforderlich werden sollte." Damit sei eine dauerhaft (zu?) lockere Geldpolitik begründet worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...