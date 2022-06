DJ PTA-News: CropEnergies AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 - der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 - Durchführung Aktienrückkauf

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Mannheim (pta017/10.06.2022/12:55) - Die CropEnergies AG hat den durch Bekanntmachung vom 7. Juni 2022 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 eingeleiteten Aktienrückkauf am 8. Juni 2022 begonnen und am selben Tag abgeschlossen.

Am 8. Juni 2022 wurden insgesamt 4.200 Aktien (ISIN DE000A0LAUP1) zurückerworben. Der an der Börse gezahlte Kaufpreis betrug durchschnittlich 11,25 EUR. Insgesamt wurden im Rahmen des Rückkaufprogramms eigene Aktien zu einem Gesamtpreis von EUR 47.258,00 (ohne Nebenkosten) erworben.

Der Erwerb der Aktien diente einzig dem Zweck, Verpflichtungen aus einem Belegschaftsaktienprogramm i.S.v. Art. 5 Abs. 2 lit. c der Verordnung (EU) 596/2014 zu erfüllen.

Der Rückkauf erfolgte über den XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse unter Führung eines Kreditinstituts, das seine Entscheidungen über den Zeitpunkt des Erwerbs der Aktien unabhängig von der CropEnergies AG getroffen hat.

Die Gesamtzahl der am 8. Juni 2022 zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurs sowie das aggregierte Volumen sind nachstehend aufgelistet:

Datum Gesamtzahl zurückgekaufter Aktien Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) Aggregiertes Volumen (EUR) 8. Juni 2022 4.200 11,251904762 47.258,00 Gesamt 4.200 11,251904762 47.258,00

Damit ist der Aktienrückkauf beendet.

Unter https://www.cropenergies.com/de/investor-relations/corporate-governance

sind die innerhalb eines Tages getätigten Einzelgeschäfte veröffentlicht.

Mannheim, im Juni 2022

CropEnergies AG

Der Vorstand

(Ende)

Aussender: CropEnergies AG Adresse: Maximilianstraße 10, 68165 Mannheim Land: Deutschland Ansprechpartner: Heike Baumbach Tel.: +49 621 71 41 90-30 E-Mail: ir@cropenergies.de Website: www.cropenergies.com

ISIN(s): DE000A0LAUP1 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1654858500805 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 10, 2022 06:55 ET (10:55 GMT)