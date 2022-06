Marktteilnehmer erklärten die Euro-Verluste mit der trüben Aktienmarktstimmung. Der Dollar als sicherer Alternative erhielt daher Auftrieb, während viele andere Währungen unter Druck gerieten.Frankfurt - Der Euro hat am Freitag weiter nachgegeben und ist unter die Marke von 1,06 US-Dollar gefallen. Am frühen Nachmittag notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,0595 Dollar und damit deutlich tiefer als zuletzt. Am Donnerstag lag der Kurs zeitweise noch über der 1,07er-Marke. Auch gegenüber dem Schweizer Franken gab der Euro nach. Der Kurs ist wieder unter 1,04 gefallen und liegt am frühen...

