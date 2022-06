NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW nach Signalen der IG Metall für eine geforderte Lohnsteigerung von 7 Prozent auf "Outperform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Eine finale Entscheidung über die geforderte Höhe werde Anfang Juli erwartet und ein Ergebnis der Tarifverhandlungen im November, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts des aktuellen inflationären Umfelds betrachte er eine solche Forderung der Gewerkschaft als anständig. Ein gewisser Anstieg des Lohnniveaus sein in seinen Schätzungen bereits berücksichtigt./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2022 / 09:49 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2022 / 09:49 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005190003

BMW-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de