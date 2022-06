(shareribs.com) Frankfurt / Chicago 10.06.2022 - Am Chicago Board of Trade geht es für Mais und Sojabohnen am Freitag leicht nach unten. Die Aktienmärkte werden beherrscht von Verunsicherung und Zurückhaltung. Bayer und BASF verlieren. Die Notierungen in Chicago liegen am Freitag leicht unter Druck. Die Investoren nehmen einen Teil ihrer Gewinne mit, nachdem unter anderem die Sojabohnen deutlich geklettert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...