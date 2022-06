Noch immer rechnet TUI fest damit, dass der Sommer so gut wie lange nicht mehr laufen wird. Mit Blick auf das Geschäft in Mallorca sprach der Konzern kürzlich davon, dass es zu einer perfekten Saison kommen werden, wie "merkur.de" berichtet. Schon jetzt seien sämtliche Flugzeuge in Richtung der Lieblingsinsel der Deutschen rappelvoll.Laut dem TUI-Manager Thomas Ellerbeck seit derzeit zu spüren, dass die Menschen reisen wollen. Die Anleger machen sich allerdings Sorgen darüber, ob die werte Kundschaft überhaupt reisen kann. Schließlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...