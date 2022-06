Frankfurt am Main (ots) -Gemeinsam mit den Nordverbänden des Verband Bildung und Erziehung (VBE) veranstaltet der Verband Bildungsmedien am Samstag, den 10. September 2022, in der StadtHalle Rostock den Kongress "Norddeutscher Lehrertag". Das Motto lautet "Mit Achtsamkeit durch den Schulalltag".Den Hauptvortrag hält Prof. Dr. Jens Weidner zum Thema "Konfrontative Pädagogik: Optimistisch im Umgang mit herausfordernden Schülerinnen und Schülern".Danach stellen sich Simone Oldenburg, Ministerin für Bildung und Kindertagesförderung des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Udo Beckmann, Bundesvorsitzender Verband Bildung und Erziehung, Dr. Ilas Körner-Wellershaus, Vorsitzender Verband Bildungsmedien, und Michael Blanck, VBE-Landesvorsitzender Mecklenburg-Vorpommern im Speed Talk den Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.Im Anschluss können sich die Teilnehmer/-innen aus Vorträgen und Produktpräsentationen auf drei Zeitschienen ihr persönliches Programm zusammenstellen.In den Pausen kann die begleitende Bildungsmedienausstellung besucht werden.Die Anmeldung ist ab sofort möglich unter https://www.norddeutscher-lehrertag.de/.Der Verband Bildungsmedien ist der führende Zusammenschluss professioneller Bildungsmedienanbieter in Deutschland. www.bildungsmedien.dePressekontakt:Verband Bildungsmedien e. V.Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitDr. Dagny LadéKurfürstenstraße 4960486 Frankfurt am MainTel.: 069 9866976 - 14https://www.bildungsmedien.deOriginal-Content von: Verband Bildungsmedien e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106895/5244870