Joachim Nagel, Mitglied des Rates der Europäischen Zentralbank (EZB) und Chef der Deutschen Bundesbank, sagte am Freitag: "Die Inflation in der Eurozone wird nicht von selbst zurückgehen" und fügte hinzu, dass die EZB "entschlossen" handeln müsse. Weitere Zitate Bundesbank sieht Inflation 2022 bei 7,1% in Deutschland ggü. 3,6% im Dez. Der jüngste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...