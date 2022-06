Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Einfach, schnell, direkt, immer auf den Punkt - das ist der Börsenpunk. Jochen Kauper analysiert, kritisiert, polarisiert. Der Börsenpunk setzt auf die Aktien, die jetzt wichtig sind. Die Zeiten sind aktuell alles andere als einfach an den Börsen. Immer wieder gibt es Rücksetzer, immer wieder Erholungsversuche. Dementsprechend schwer ist es Aktien zu finden, die gut performen. Für den Börsenpunk ist die kurzfristige Entwicklung allerdings ohnehin nicht entscheidend. Wichtig ist die langfristige Perspektive. Deswegen sollten Anleger auch in schwachen Börsenphasen die Augen offen halten. Zum Beispiel, um sich 2G Energy näher anzusehen. Der Anbieter von Blockheizkraftwerken ist für den Börsenpunk ein klarer Kandidat für das 20-Prozent-Depot. Wer es ruhiger (langweiliger) möchte, kann dagegen zu Johnson & Johnson greifen. Folgende Aktien werden im Video besprochen: Alfen (WKN: A2JGMQ), Alphabet (WKN: A14Y6F), BP (WKN: 850517), BYD (WKN: A0M4W9), Nio (WKN: A2N4PB), Lucid Motors (WKN: A3CVXG), Livent (WKN: A2N464), Albemarle (WKN: 890167), Allkem (WKN: A3C8Z7), SQM (WKN: 895007), Varta (WKN: A0TGJ5), 2G Energy (WKN: A0HL8N), Johnson & Johnson (WKN: 853260) Folgen Sie dem Börsenpunk auch bei Instagram: https://www.instagram.com/boersenpunk ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf