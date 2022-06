Seit Montag hat der Kurs der Deutsche-Post-Aktie bis zu 10 Prozent verloren - und ist damit in diesem Zeitraum etwa doppelt so sehr wie der DAX gefallen. Auch heute lotete die Aktie zunächst ein neues Korrekturtief aus, bevor um die Mittagszeit herum eine kleine Intraday-Rally einsetze. Was ist da los?Fakt ist: In den großen Krisenphasen hat es in den vergangenen Jahrzehnten auch immer die Aktie der Post deutlich erwischt. Eine sich abschwächende Wirtschaft und steigende Inflation, inklusive sinkender ...

