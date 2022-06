DJ WOCHENVORSCHAU/13. bis 19. Juni (24. KW)

=== M O N T A G, 13. Juni 2022 *** 08:00 GB/BIP April *** 08:00 GB/Industrieproduktion April *** 08:00 GB/Handelsbilanz April 08:00 DE/Insolvenzen 1Q 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 FR/OECD, Frühindikator Mai *** 13:00 CH/BIZ, Quartalsbericht 16:30 DE/Bundeskanzler Scholz, PK nach Ministerpräsidenten- Konferenz der ostdeutschen Bundesländer, Insel Riems 20:00 DE/Bundeskanzler Scholz und slowakischer Ministerpräsident Heger, Statement nach gemeinsamen Gespräch, Berlin 20:00 US/Fed, Diskussionsteilnahme (per Video) von Fed- Vizechefin Brainard (stimmberechtigt im FOMC) bei einer Konferenz der National Community Reinvestment Coalition *** 22:05 US/Oracle Corp, Ergebnis 4Q, Redwood Shores *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Juni - Börsenfeiertag Australien D I E N S T A G, 14. Juni 2022 *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Mai, Frankfurt *** 08:00 DE/Verbraucherpreise Mai (endgültig) *** 08:00 DE/Großhandelspreise Mai *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Mai 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG), mündliche Verhandlung in Sachen "Unterrichtungspflicht der Bundesregierung", Karlsruhe 10:00 DE/Home24 SE, Online-HV *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Juni 11:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Auftaktstatement zum Startschuss der Allianz für Transformation, Berlin 11:00 DE/Hawesko Holding AG, Online-HV 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 2-jährige Bundesschatzanweisung über 5,5 Mrd Euro *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 14:30 US/Erzeugerpreise Mai 14:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme an der Plenumsitzung des Anti-Geldwäsche-Gremiums Financial Action Task Force (FATF), Berlin *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 19:00 FR/EZB-Direktorin Schnabel, Rede an der Universität Pantheon-Sorbonne, Paris 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht M I T T W O C H, 15. Juni 2022 *** 04:00 CN/Industrieproduktion Mai *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Umsatz 2Q, Stockholm 09:00 CH/Seco, vierteljährliche Konjunkturprognose (Juni) 09:30 EU/Gericht der Europäischen Union (EuG), Verhandlung zur Prüfung der Genehmigung der Eon-RWE-Transaktion durch die Wettbewerbsbehörden der EU-Kommission, Luxemburg 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Urteil zu "Äußerungsbefugnissen von Regierungsmitgliedern", Karlsruhe 10:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Online-HV 10:00 LU/Global Fashion Group SA, Online-HV 10:00 FR/Internationale Energieagentur, Monatsbericht zum Ölmarkt *** 10:30 DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Industrieproduktion April *** 11:00 EU/Handelsbilanz April 11:00 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 11:00 DE/Jenoptik AG, Online-HV *** 11:15 EU/EZB-Ratsmitglied Nagel, moderiertes Gespräch beim Osservatorio Permanente Giovani-Editori zum Thema: "The challenges of this century: Europe and its contribution to our prosperity" 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:00 DE/Bundesumweltministerin Lemke, PK zum Sicherheitsindex 2022, Berlin *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Mai *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Juni *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Mai *** 15:15 EU/EZB-Direktor Panetta, Anhörung zu digitalem Euro im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP, Brüssel 15:30 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede bei der Plenumswoche der Financial Action Task Force, Berlin 16:00 DE/Bundesumweltamt, Bericht zu den Treibhaus- gasemissionen 2021, Berlin *** 16:00 US/Lagerbestände April *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 18:20 GB/EZB-Präsidentin Lagarde, Gespräch mit Jose Vinals bei Veranstaltung der London School of Economics, London *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote; 20:30 PK mit Fed-Chairman Powell, Washington - BE/Nato, Treffen der Verteidigungsminister (bis 16.6.), Brüssel - CH/WTO, Abschluss Ministerkonferenz (seit 12.6.), Genf D O N N E R S T A G, 16. Juni 2022 06:30 CH/SNB, Veröffentlichung Finanzstabilitätsbericht *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Mai *** 09:30 CH/SNB, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 09:50 EU/EZB-Direktor Panetta, Rede anlässlich des 20-jährigen Bestehens des European Payments Council, Brüssel *** 10:00 DE/Delivery Hero SE, Online-HV 10:00 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG, Online-HV *** 10:30 IT/EZB-Vizepräsident De Guindos, Teilnahme an Konferenz zu "Young Factor, a dialogue between young people, economy and finance", Mailand *** 11:00 EU/Arbeitskosten 1Q *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats 13:00 DE/Befesa SA, Online-HV *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Mai *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Juni *** 22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 2Q, San Jose *** - EU/Treffen der Eurogruppe, Luxemburg F R E I T A G, 17. Juni 2022 *** 10:30 EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister, Luxemburg *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Mai 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:45 US/Fed-Chairman Powell, Eröffnungsrede auf einer Konferenz zur internationalen Rolle des US-Dollar, Washington *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Mai *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Mai 19:45 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede bei der Tagung des Politischen Clubs der Evangelischen Akademie Tutzing *** - DE/Eurex, Großer Verfallstag (Hexensabbat) für Aktienindex-Optionen und -Futures *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats - EU/Ratingüberprüfungen für Bulgarien (Fitch), Lettland (S&P), Luxemburg (Moody's), Slowakei (Moody's) S A M S T A G, 18. Juni 2022 22:40 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Waller (stimmberechtigt im FOMC) bei Society for Computational Economics, Dallas ===

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.