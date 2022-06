München (www.fondscheck.de) - Bei allen Unwägbarkeiten am Kapitalmarkt - eines scheint sicher: Die Zinsen werden weiter anziehen, so Marcel Huber, Co-Fondsmanager des BlackPoint Evolution Fund (ISIN LU2369268425/ WKN A3CVWB) von BlackPoint Asset Management.Aber: Steigende Zinsen würden grundsätzlich fallende Anleihekurse bedeuten, sofern die Risikoprämien unverändert bleiben würden. Daher stelle sich für viele Anleger die Frage, ob sie im aktuellen Umfeld überhaupt noch in Anleihen investieren sollten. Im Jahr 2021 habe die Inflation weltweit zugelegt. Das habe nicht nur in den USA und in Europa gesorgt, sondern auch in vielen anderen Ländern für steigende Kapitalmarktzinsen. Für den breiten Anleihemarkt habe daraus das schlechteste Jahr seit 1999 resultiert: Der globale Bloomberg Global Aggregate Bond-Index habe 4,7 Prozent an Wert verloren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...