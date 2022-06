Auf dem Radar: ImmofinanzImmofinanz hatte in den letzten 5 Handelstagen um +83.3% mehr Handelsvolumen als im ytd-Umsatz-Schnitt. Der beste Tag war der Dienstag mit 34.877.683 Euro. Die begleitende Performance der Aktie betrug -17.49%. Fiel am Donnerstag um -3,62 Prozent. Das Handelsvolumen lag bei 71% durchschnittlicher Tagesumsätze. Year-to-date liegt die Aktie bei 25,69 Prozent Minus. Die Aktie der Immofinanz schwankte in den vergangenen 10 Tagen im Schnitt um 4,22 Prozent, während die durchschnittliche Tagessschwankung in der 200-Tage-Sicht bei nur 0,72 Prozent lag. Die Agilität ist 486 Prozent über dem Schnitt. Mit 100,00 Prozent Buys jene Aktie unter den Top 10 der meistgehandelten österreichischen Titel in der 7-Tages-Sicht bei wikifolio.com mit dem ...

