Der seit April wieder amtierende CEO Howard Schultz hat sich in der Frage zu Wort gemeldet, inwieweit die WCs der STARBUCKS-Filialen weiterhin öffentlich zugänglich sein sollten. Unter Hinweis auf die Notwendigkeit, auch die Mitarbeiter zu schützen, blieb er bisher vage: Er wisse nicht, ob man die Toiletten weiterhin offen lassen könne. Seit 2018 hatte das Unternehmen betont, die Herausgabe des WC-Schlüssels nicht an einen Kauf zu binden (ohne aber eine rundum öffentliche Toilette anbieten zu wollen). Das eher linksliberale Renommee der Kaffeehauskette wandelt sich auch an anderer Stelle: Gleich am ersten Tag seiner neuen CEO-Amtszeit sprach Schultz ausdrücklich von einer Bedrohung, die von der Bildung gewerkschaftlicher Gruppen ausgehen könne ("threat of unionization"). Mit seiner langjährigen Mitarbeiter-Politik hatte gerade Schultz gewerkschaftliches Engagement im STARBUCKS-Umfeld weitgehend ins Leere laufen lassen. Die STARBUCKS-Aktie hatte seit vorigem Juli (Allzeithoch 126,32 $) bis Mitte Mai (68,39 $) um rund 46 % korrigiert. Nimmt man 91,49 $ als Startpunkt, so stand die neue Ära Schultz zwischenzeitlich schon bei - 25 %. Zurzeit ist der Konzern an der Börse mit 90,5 Mrd. $ bewertet, mit der Gewinnerwartung für das übernächste Jahr gilt KGV 23. Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.

