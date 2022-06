Gerade einmal eine Woche ist es her, dass der Lockdown von zwei Monaten in Übersee beendet wurde. Nun droht neues Ungemach: Shanghai hat neue Massentests und Ausgangssperren angekündigt, nachdem am Donnerstag elf neue Infektionen entdeckt worden waren. Acht Bezirke werden nun vorübergehend heruntergefahren und durchgetestet. Im Klartext heißt dies: Rund 15 Mio. Menschen dürfen nicht mehr vor die Tür! Nach Abschluss der Massentests werden dann in der Regel Nachbarschaften, in denen positive Fälle gefunden wurden, für längere Zeit abgeriegelt. Das Problem dabei sind nicht nur die aufs strengste weggesperrten Menschen, sondern auch eine erneute Unterbrechung der Lieferketten - auch nach Deutschland. Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de