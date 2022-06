Die Lufthansa-Aktie befindet sich seit einige Wochen wieder im Sinkflug, obwohl die Nachfrage wieder anzieht. Hintergrund ist, dass durch den Kapazitätsabbau in der Pandemie nun das Personal an allen Ecken und Enden fehlt. Immerhin, die Schweizer Lufthansa-Tochter Swiss gab bekannt, einen staatlichen Milliardenkredit vorzeitig zurückzugeben.Nicht nur in Europa herrscht oft Chaos am Flughafen. Weil die Passagiere schneller zurückkommen als gedacht, steckt die Luftverkehrsbranche in Schwierigkeiten. ...

