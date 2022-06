Stockholm (ots/PRNewswire) -EMQ, der weltweit führende Anbieter einer quelloffenen IoT-Dateninfrastruktur, gab bekannt, dass das Unternehmen offiziell Gründungssponsor der Erlang Ecosystem Foundation (EEF) geworden ist. Das Sponsoring von EEF zeigt das anhaltende Engagement von EMQ für die Unterstützung von Open-Source-BEAM-Sprachen, die skalierbar, widerstandsfähig und zukunftssicher sind.Die Erlang Ecosystem Foundation ist eine Non-Profit-Organisation, die die Weiterentwicklung und Verbreitung von Erlang, Elixir, LFE und anderen Technologien auf Basis der virtuellen Maschine BEAM vorantreibt.Mit der Unterstützung von Unternehmen wie Erlang Solutions, EMQ, Cisco und anderen zielt die Stiftung darauf ab, eine vielfältige Gemeinschaft rund um das Erlang-Ökosystem aufzubauen und zu unterstützen.Erlang ist eine funktionale Programmiersprache, die 1986 am Ericsson Computer Science Laboratory entwickelt wurde. Ursprünglich war sie als Vermittlungssprache für die Lösung von Problemen in der Telekommunikationswelt gedacht, wurde aber 1998 als Open-Source-Software veröffentlicht.Seit seiner Freigabe für die Öffentlichkeit hat sich Erlang über die Telekommunikation hinaus verbreitet und wird in vielen anderen Bereichen wie Automotive, FinTech, IoT, E-Commerce, Gesundheitswesen und Blockchain eingesetzt.Bis heute verwenden immer mehr Unternehmen Erlang als Backend-Programmiersprache für hochkarätige IoT-Projekte. Einer der Hauptgründe für den Einsatz von Erlang ist seine Fähigkeit, massiv nebenläufige, skalierbare und fehlertolerante verteilte Systeme mit hohen Verfügbarkeitsanforderungen zu erstellen.EMQ war schon immer ein starker Unterstützer des Erlang-Ökosystems und hat sein Vorzeigeprodukt EMQX (https://www.emqx.com/en/products/emqx) - die weltweit skalierbarste verteilte MQTT-basierte IoT-Messaging-Plattform - durch die Integration von Erlang in seinen Tech-Stack entwickelt.Mit der steigenden Anzahl der angeschlossenen IoT-Geräte wachsen auch die Probleme, die sich im Zusammenhang mit IoT-Skalierbarkeit und Gleichzeitigkeit ergeben. Laut dem jüngsten State of IoT - Spring 2022 (https://iot-analytics.com/product/state-of-iot-spring-2022/) Bericht von IoT Analytics wird die Zahl der angeschlossenen IoT-Geräte bis Ende 2022 voraussichtlich 14,4 Milliarden erreichen. Um die riesige Menge an IoT-Geräten, die den Markt überschwemmen, zu bewältigen, muss eine leistungsstarke Messaging-Technologie für hohen Durchsatz und fehlerfreie Skalierbarkeit eingeführt werden.Aufgrund der Parallelität und des verteilten Charakters von Erlang kann EMQX die Skalierbarkeitsanforderungen schnell wachsender IoT-Anwendungen erfüllen. Wie ein kürzlich durchgeführter Skalierbarkeits- und Zuverlässigkeitstest (https://www.emqx.com/en/blog/reaching-100m-mqtt-connections-with-emqx-5-0) gezeigt hat, kann EMQX 5.0 problemlos 100 Millionen gleichzeitige MQTT-Verbindungen in einem einzigen Cluster verarbeiten und dabei niedrige Latenzzeiten und hohe Fehlertoleranz gewährleisten.Heute haben mehr als 10.000 internationale Organisationen EMQX erfolgreich als ihre zentralen IoT-Dateninfrastrukturlösungen in einer Vielzahl von Branchen wie Öl und Gas, Automobil, Logistik, erneuerbare Energieerzeugung und Fertigung eingesetzt.Als Gründungssponsor des EEF engagiert sich EMQ für die Bereitstellung von Bibliotheken, Tools, Dokumentationen und anderen kritischen Technologien der IoT-Dateninfrastruktur, die regelmäßig von Unternehmen genutzt werden, die auf die Stabilität und Vielseitigkeit des Ökosystems angewiesen sind.In der Zwischenzeit wird das EMQ eng mit dem EEF zusammenarbeiten, um das Bewusstsein für das Erlang-Ökosystem zu stärken, das Wachstum der Open-Source-Gemeinschaft zu fördern und innovative Softwareentwicklungsprojekte zu unterstützen."Wir sind stolz darauf, mit der EEF zusammenzuarbeiten, um eine starke, gesunde Erlang-Entwicklergemeinschaft zu fördern. Erlang ist das Herzstück unserer IoT-Dateninfrastrukturplattform, mit der Millionen von Kunden auf der ganzen Welt verbunden sind. Dank der Funktionen von Erlang kann EMQ auf kostengünstige Weise hochleistungsfähige, nebenläufige, fehlertolerante Systeme und Skalierbarkeit in Cloud-, Hybrid- und Edge-Computing-Implementierungen schaffen", so Feng Lee, CEO und Gründer von EMQ, "Wir sind von Erlang begeistert und werden weiterhin Beiträge zu den Erlang-Frameworks und -Toolsets leisten."Um mehr über die Arbeit von EMQ mit Erlang-Technologien zu erfahren, besuchen Sie bitte http://www.emqx.com oder folgen Sie @EMQTech (https://twitter.com/EMQTech) auf TwitterInformationen zu EMQEMQ ist ein innovativer Open-Source-Softwareanbieter mit starken Wurzeln in der IoT-Dateninfrastruktur, der die weltweit führenden Cloud-nativen MQTT-Messaging-, Streaming-Datenbank- und Edge-Computing-Lösungen anbietet.Seit 2017 entwickelt EMQ einen hochleistungsfähigen und massiv skalierbaren verteilten MQTT-Messaging-Server - EMQX, um die Konnektivität und Integration eines breiten Spektrums von IoT-Anwendungen und -Daten über verschiedene Plattformen hinweg zu beschleunigen.Bislang wird EMQX von mehr als 10.000 Unternehmensanwendern aus über 50 Ländern genutzt, die weltweit mehr als 100 Millionen IoT-Geräte miteinander verbinden.Die robusten und flexiblen Edge-to-Cloud IoT-Datenlösungen von EMQ umfassen eine Reihe von Technologien, die für IoT-Anwendungen entwickelt wurden: Zuverlässigkeit, Sicherheit, Verfügbarkeit, Skalierbarkeit, Latenz und Durchsatz. Dies ermöglicht erfolgreiche IoT-Implementierungen auf Unternehmensebene mit Leichtigkeit und Skalierbarkeit.Als globales Unternehmen hat EMQ sein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Stockholm, Schweden, angesiedelt und verfügt über mehr als 10 Niederlassungen in ganz Amerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum.