Wien (www.fondscheck.de) - Die DekaBank baut ihre Private-Banking-Dienstleistungen aus, so die Experten von "FONDS professionell".Die Wertpapiertochter der Sparkassen habe zum 1. Juni 2022 den neuen Geschäftsbereich "Private Banking und Wealth Management" geschaffen, wie das Unternehmen auf Anfrage von FONDS professionell ONLINE mitteile. Leiter des Bereichs sei Hussam Masri. Er sei seit 20 Jahren bei der Deka, zuletzt habe er als Bereichsleiter das gesamte Produktmanagement der Deka verantwortet und sei in diesem Rahmen auch fürs Private Banking zuständig gewesen. Der nun ausgegliederte Bereich, in dem rund 50 Milliarden Euro verwaltet würden, beschäftige derzeit etwa 130 Mitarbeiter, perspektivisch sollten weitere 50 Spezialisten hinzukommen. ...

