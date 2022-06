Köln (ots) -



Köln. Der neue Chef der FDP-Fraktion im Düsseldorfer Landtag, Henning Höne, hat die CDU wegen der geplanten Koalition mit den Grünen kritisiert. "In NRW wird die CDU einen hohen Preis für ein Bündnis mit den Grünen zahlen", sagte Höne dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe) über den bisherigen Koalitionspartner der Liberalen. "Aber die CDU war schon immer bereit, inhaltliche Abstriche zu machen, wenn dadurch das Kanzleramt oder Staatskanzleien in den Ländern abgesichert werden konnten", fügte der FDP-Politiker hinzu. Wenn die CDU "grüner" werde, nütze das der FDP: "Nicht alle Wähler wohnen in der Stadt oder sind bereit, eine Verkehrspolitik gegen das Auto mitzufinanzieren. Und eine solide Finanzpolitik, die früher ein Thema der CDU war, wird es mit den Grünen kaum geben", erklärte Höne.



Pressekontakt:



Kölner Stadt-Anzeiger

Newsdesk

Telefon: 0221 224 2080



Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66749/5245063

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de